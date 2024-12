La Promessa anticipazioni 18 dicembre, Catalina indaga sul rapporto tra Cavendish e Pelayo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 18 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Don Romulo accoglie Salvador come nuovo primo valletto. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo una sfuriata di Jimena, Manuel prende la parola e decide di rivelare pubblicamente di essere innamorato di un'altra donna, scuotendo profondamente la famiglia. Cruz è incredula e non riesce a credere a ciò che sta sentendo, mentre Margarita, furiosa, accusa la cognata di essere la vera responsabile di questa situazione.

Nel frattempo, Virtudes trova il coraggio di aprirsi con Simona e Candela, rivelando che il suo malessere non è solo fisico, ma anche psicologico. La ragazza confessa che dopo l'entusiasmo iniziale, ora si sente prigioniera alla tenuta, bloccata in una vita che non riesce più a gestire e senza possibilità di cambiamento o evasione.

Carmen Asecas nei panni di Catalina

Anticipazioni de La Promessa: Maria confessa la verità sui soldi scomparsi

Don Romulo è soddisfatto della candidatura di Salvador come nuovo primo valletto. Dopo averlo osservato attentamente, ritiene che sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo. La sua approvazione è un passo importante per il ragazzo, che spera di poter crescere e guadagnarsi il rispetto all'interno della tenuta. Maria, nel frattempo, prende una decisione difficile.

La ragazza confessa la verità riguardo ai soldi che aveva trovato in soffitta e che ora sono scomparsi, facendo emergere i suoi sospetti su Vera, la cui condotta le sembra sempre più strana. Catalina è ogni giorno più curiosa riguardo al rapporto tra Cavendish e Pelayo, il suo fidanzato.

Nonostante l'apparente alleanza tra i due, la marchesina è convinta che ci sia qualcosa di più dietro e vuole scoprire la verità. Nel frattempo, Pelayo, sentendo la crescente tensione e i pericoli, cerca di tenersi alla larga da Cavendish. Ignora però che l'inglese, in combutta con Don Lorenzo, ha fatto un patto: De La Mata succederà al giovane conte, che dovrà essere eliminato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Virtudes confida a Teresa di essere molto stanca.