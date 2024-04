La Promessa anticipazioni 18 aprile, Jana chiede aiuto a Manuel: Cruz vuole allontanarla!

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 18 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Gregorio vuole cambiare vita. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito che vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 16 aprile, Salvador reagisce male al tocco di Maria e lei si spaventa. Catalina capisce che Lorenzo ha teso loro una trappola con la clausola del contratto che gli permette di tenere una parte della Promessa e lei si sente in colpa per non aver saputo evitare lo sbaglio, ma sia Romulo che Simona la consolano dicendo che agli errori si può rimediare.

Anticipazioni del 18 aprile: Una decisione improvvisa che preoccupa Pia

Gregorio, inizialmente intenzionato a trasferirsi in una casetta della tenuta, ha avuto un cambiamento di cuore e ora propone a Pia di intraprendere un percorso completamente diverso, abbandonando la vita attuale.

Gregorio fa una proposta a Pia

D'altra parte, Cruz si trova ad essere molto infastidito dalle attenzioni che Jana riserva a Jimena, sospettando che possa trattarsi di un'opportunista Questo suscita una reazione da parte della Expósito, che si rivolge a Manuel chiedendo il suo intervento per chiarire alla Marchesa che le sue azioni sono mosse solo dal desiderio di aiutare lui.