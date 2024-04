La Promessa anticipazioni 30 aprile: Pia scopre chi l’avvelenata, Martina si separa da Curro

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 30 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata in cui Pina fa una scoperta scioccante su Gregorio. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 29 aprile, Jana comunica a Maria la sua volontà di incontrare la persona che le ha lasciato il biglietto anonimo. Pia rimprovera Candela e Simona per la loro assenza da La Promessa e le castiga vietandole di uscire dal palazzo.

Catalina informa Manuel sulla clausola presente nel contratto siglato nel momento del prestito, che riconosce a Lorenzo dei terreni de La Promessa.

Pia è sconvolta per cosa ha scoperto e si confida con Jana

Anticipazioni del 30 aprile: Gregorio teme di essere stato scoperto

Pia, mentre rovista nella stanza che condivide con Gregorio, fa una scoperta scioccante: l'uomo nasconde una bottiglia di cicuta, la stessa sostanza usata per avvelenarla.

Jana, notando il suo turbamento, le chiede spiegazioni. Pia allora le racconta cosa ha trovato e le confida che ora è sicura che suo marito abbia tentato di avvelenarla. Nonostante questo, la cameriera non vuole diffondere la notizia e chiede a Jana di non parlarne con nessuno.

Martina rompe con Curro

Durante la giornata, Gregorio si accorge che sua moglie cerca di evitare di avvicinarsi a lui e mostra un atteggiamento schivo. Per questo si precipita nella sua stanza e inizia a cercare la bottiglia di cicuta. Quando non la trova, capisce che Pia ha scoperto il suo segreto.

Nel frattempo, Alonso invita Fernando e Margarita a trascorrere alcuni giorni a La Promessa. Marina, invece, è rassegnata all'idea di dover presto lasciare la tenuta per tornare a Madrid. Così decide di interrompere la sua relazione con Curro, spezzando il cuore del ragazzo.