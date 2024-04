La Promessa anticipazioni 29 aprile: Jana prende una decisione rischiosa, Manuel scopre la verità su Lorenzo

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 29 aprile, alle 16:40 circa su Canale 5: Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Catalina si sfogherà con Manuel. La soap spagnola, ambientata nel 1913 a Cordoba, ruota intorno a Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 aprile: Lorenzo preme per ottenere la sua parte delle terre, ma Catalina resiste alla sua richiesta. Fernando e Margarita raccontano ad Alonso che Martina avrebbe dovuto essere a Parigi, ma la ragazza ammette di aver ceduto il suo posto a Leonor.

La tensione tra Fernando e Alonso è evidente, ma Cruz suggerisce a suo marito di invitare suo fratello a rimanere per proteggere Martina. Simona è preoccupata per l'assenza di don Carlos, che non è stato visto per giorni.

Cruz proibisce a Jana di occuparsi di Jimena e le consiglia di chiamare un medico per prendersene cura. Manuel non è d'accordo con la decisione e chiede spiegazioni a Jana, la quale lo rimprovera per non aver parlato con sua madre affinché la lasciasse lavorare in pace.

Jana potrebbe trovarsi in una situazione pericolosa

Anticipazioni del 29 aprile: Pia è arrabbiata con Candela e Simona

Jana ha ricevuto un biglietto anonimo, la Expósito, nonostante le rimostranze delle persone che le stanno accanto, comunica a Maria la sua volontà di incontrare la persona che le ha fatto recapitare la nota.

Simona è Candela sono in punizione

Nel frattempo Pia rimprovera Candela e Simona per la loro assenza da La Promessa e le castiga vietandole di uscire dal palazzo, il ritardo delle due donne ha causato notevoli problemi in cucina, la trippa non è stata cucinata ed il pranzo si è rivelato un disastro. Anche Lope è molto arrabbiato con le due donne.

Manuel scopre la trappola di Lorenzo

Catalina informa anche Manuel sulla clausola presente nel contratto siglato nel momento del prestito, che riconosce a Lorenzo dei terreni de La Promessa. Opzione che il capitano intende far valere.