La Promessa anticipazioni 18 agosto: Curro e Martina cedono alla passione, Catalina sorpresa da una visita

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 18 agosto su Canale 5 alle 15:25 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Curro e Martina sono ancora innamorati. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La promessa del 18 agosto: Una passione sempre più travolgente

Martina è caduta in un profondo abisso di dolore e senso di colpa dopo la morte improvvisa del padre. Il loro ultimo incontro, segnato da parole dure e incomprensioni, tormenta la giovane donna, che non riesce a perdonarsi per il modo in cui si sono lasciati. Per cercare un po' di sollievo dalle sue sofferenze, Martina ha trovato rifugio nell'alcol, un conforto temporaneo che però la sta trascinando sempre più giù.

In questo periodo buio, Curro è stato l'unico a starle veramente vicino. I due hanno condiviso un legame profondo, che si era trasformato in una relazione amorosa ancor prima che Martina fosse promessa sposa con Antonio. Tuttavia, quel matrimonio non è mai avvenuto, poiché i duchi non hanno dato la loro approvazione, lasciando Martina libera da quell'obbligo, ma non dai tormenti che la affliggono.

Catalina è sorpresa dall'arrivo di un potenziale cliente

Nonostante le circostanze difficili e la prossima partenza di Curro, i sentimenti tra lui e Martina si sono rivelati troppo forti per essere ignorati. I due, sopraffatti dall'amore che provano l'uno per l'altra, hanno ceduto alla passione, consapevoli che il tempo insieme sta per finire. Questa relazione, intensa e proibita, è diventata una fonte di consolazione per Martina, ma al contempo le provoca nuove preoccupazioni per il futuro incerto. Nel frattempo, a Palazzo, l'arrivo inaspettato del signor Cavendish sorprende Catalina e Pelayo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: In cucina tutti chiedono di Feliciano.