La Promessa, anticipazioni 17 ottobre, Manuel e Jana: una distanza sempre più incolmabile, Cruuz peggiora

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 17 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel chiede a Jana se ama Abel. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Petra rivela a Cruz la verità su Feliciano

Manuel continua a sentirsi profondamente sconfortato per la distanza emotiva che si è creata tra lui e Jana. Nonostante i suoi tentativi di consolarla, percepisce che qualcosa tra di loro è cambiato, allora si rivolge a Jana con una domanda diretta: le chiede senza mezzi termini se sia innamorata di Abel.

Nel frattempo, la situazione di Curro peggiora drasticamente. Dopo il suo apparente miglioramento, il giovane ha una brutta ricaduta, riportando tutti al punto di partenza e facendo temere per la sua vita. L'incubo che sembrava essersi temporaneamente dissipato si riaffaccia, gettando nuovamente tutti nell'angoscia.

Petra piange la morte di Feliciano

Cruz raggiunge Petra nella camera di Feliciano, dove la domestica sta ancora piangendo la morte del giovane, anche lui rimasto ferito nella sparatoria alla tenuta. In preda a un dolore straziante, Petra rivela a Cruz che Feliciano non era suo fratello, come aveva fatto credere a tutti, ma suo figlio, un segreto fino ad oggi conosciuto solo dalla servitù.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina accetta la proposta di matrimonio di Pelayo.