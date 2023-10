La promessa anticipazioni 17 ottobre: Jena lavora sodo per aiutare Manuel

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 alle 16:40 circa martedì 17 ottobre 2023. La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di unedì 16 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 16 ottobre

Lorenzo torna a battere cassa a muso duro. I marchesi prendono tempo per far aprire il testamento ma il gioco è scoperto.

Anticipazioni del 17 ottobre: Mauro non torna sui suoi passi

Curro è teso con il patrigno. Mauro consola Teresa che medita sugli sbagli che cambiano la vita, ma lui non rinnega il loro rapporto concluso.

Nella nuova puntata della soap: Jana sta per terminare l'aereo

Intanto Jana continua a ristrutturare l'aeroplano di Manuel, la donna ha iniziato questo lavoro per aiutare Manuel a riacquistare la memoria, sperando che possa scegliere liberamente se volare o meno.