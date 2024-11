La Promessa anticipazioni 17 novembre: Lorenzo indaga su Catalina e Pelayo, Alonso media con gli scioperanti

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 17 novembre su Rete 4 alle 19.40: domani sera Don Romulo consiglia ad Alonso di negoziare sullo sciopero. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel scopre che Abel conosceva già la sua relazione con Jana, ma non ne aveva mai parlato apertamente. Il conte de Ayala fa un regalo a Petra come segno del suo affetto e le promette che scoprirà la verità sulla morte di Feliciano. Petra teme il coinvolgimento di Cruz nell'agguato a Curro e suo figlio. Catalina affronta Pelayo riguardo al loro ritorno anticipato dalle terme e lui le spiega di aver agito così per evitare le formalità e rievocare il dolore per la morte dei suoi genitori. Maria si mette a capo dello sciopero, promettendo di negoziare per migliorare le condizioni di lavoro dei domestici.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz contro i servitori, la marchesa promette vendetta

Pelayo, dopo gli errori commessi, decide di affrontare Don Alonso e di scusarsi sinceramente. Il marchese, pur riluttante, decide di accettare le scuse e concedergli il suo perdono. Tuttavia, la pace è di breve durata: Lorenzo, appena rientrato da una visita a Eugenia, viene informato da Margherita del ritorno improvviso di Catalina e Pelayo.

Questo gesto solleva sospetti nel conte, che inizia a temere che tra i due ci sia una crisi latente. Determinato a scoprire la verità, Lorenzo si prepara a indagare più a fondo. Nel frattempo, Don Romulo porta all'attenzione di Don Alonso la delicata situazione dello sciopero, suggerendogli di intervenire con un approccio diplomatico.

Michel Tejerina interpreta Pelayo

Pur consapevole delle tensioni che corrono tra i lavoratori e la nobiltà, Alonso decide di accettare il consiglio e apre alla possibilità di negoziare con i servitori in rivolta. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente con l'intervento di Cruz, che non ha alcuna intenzione di piegarsi alla protesta. Anzi, determinata a mantenere la sua autorità, promette di farla pagare ai servitori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il primo bacio tra Lope e Vera.