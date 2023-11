La Promessa anticipazioni 17 novembre: Jana lascia la tenuta per andare dai duchi

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 17 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 16 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 16 novembre

Lope e Simona dicono a Pia che Candela si è allontanata da La Promessa e le chiedono aiuto per coprire la sua assenza davanti a don Gregorio e Petra; Candela viene momentaneamente sostituita da Teresa. Lorenzo cerca di mettere Curro contro sua zia Cruz.

Jimena affronta Catalina e la rimprovera per aver ricostruito l'aereo di Manuel, quando la marchesa aveva espressamente vietato di ricordargli la sua passione per il volo, racconta tutto a Cruz e le dice che farà in modo che Manuel smetta di volare una volta per tutte.

Anticipazioni del 17 novembre: Jimena annuncia a Jana il suo trasferimento

Jimena si reca da Jana per comunicarle che dovrà lavorare temporaneamente a casa dei duchi, poiché c'è bisogno di più personale. La notizia sorprende Jana e crea un'atmosfera di incertezza.

Nel nuovo episodio:Catalina Investe nell'Aumento della Produzione

Catalina consegna a Lope i proventi della vendita di confettura e gli comunica la sua intenzione di attrezzarsi per aumentare la produzione.

Nella prossima puntata: Alonso si Scusa con Martina

Alonso, dopo un alterco con Martina il giorno precedente, decide di scusarsi per la sua risposta sgarbata. Petra comunica a Teresa che presto ci sarà un posto vacante come cameriera personale.