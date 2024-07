La Promessa anticipazioni 17 Luglio: Cruz sospetta la verità, Jimena ora è veramente nei guai

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 17 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Abel consola Manuel dopo averlo ingannato. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa 17 luglio: Jimena scherza col fuoco e rischia di essere scoperta

Il Conte Pelayo e Catalina hanno iniziato un commercio basato sulle marmellate, Lui ha trovato un primo acquirente, un importante hotel di Madrid. Cruz è contraria a questa idea e Petra, sempre al suo servizio, convince Feliciano a farsi consegnare la busta contenente le indicazioni per l'acquisto dei vasetti di marmellata.

Tutti alla tenuta credono che Jimena abbia abortito, solo sua madre ed Abel sono al corrente che la donna non è mai stata incinta. Per questo quando lei scende a pranzare, tutti la guardano con stupore. Cruz e Manuel insistono perché torni in camera sua a riposare. Lei accetta, accompagnata da Manuel e da sua madre Mercedes.

Manuel è disperato per la perdita del figlio

Abel li raggiunge e le regge il gioco, suggerendole di stare a riposo, data la delicatezza della situazione. Questa mossa avventata attira sulla ragazza i sospetti della marchesa che adesso inizia a credere che la nuora on abbia abortito veramente e chiede a Petra di tenerla d'occhio per scoprire la verità.

Jana non riesce a darsi pace per aver visto Jimena sorridere dopo l'aborto, mentre abbracciava Manuel. Lo confessa ad Abel, il quale la convince di avere mal interpretato il gesto. Jana va a consolare Manuel che è disperato per la morte del figlio. In quell'occasione, lui le dice che sua madre è andata a salutare Ramona, ancora scomparsa, perché le era riconoscente per un episodio avvenuto nel passato. Anche Abel cerca di dare conforto all'amico, sebbene abbia contribuito ad ingannarlo accettando di essere complice di Jimena.