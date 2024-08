La promessa anticipazioni 17 agosto: Petra sconvolge Feliciano con la verità, Martina salva Catalina

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 17 agosto alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina sembra essersi tranquillizzata. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 17 agosto: Jana e Maria scoprono un furto

Feliciano alcuni giorni fa ha discusso dell'omicidio di suo padre con Teresa, rivelando poi a Petra di aver confidato alla cameriera la verità sulla morte del loro genitore. La donna è preoccupata per le possibili conseguenze, soprattutto perché Feliciano, su consiglio di Teresa, è intenzionato a recarsi dalla Guardia Civile per una piena confessione.

Quando Feliciano è arrivato alla tenuta Petra lo ha presentato come suo fratello, ma la donna nascondeva un segreto che nessuno conosceva, neanche il diretto interessato. Ora la cameriera personale della marchesa ha deciso di rivelargli la verità. Lei non è sua sorella ma è sua madre ed il nonno non è morto per colpa di Valentin ma è stato lei ad ucciderlo. Il ragazzo cerca di capire il motivo per cui Petra gli ha nascosto di essere sua madre.

Nel frattempo, Jana e Maria notano che qualcuno è entrato nella loro stanza, la persona che ha violato la loro camera è Valentin, le due donne si chiedono cosa stesse cercando. Catalina elude l'attacco di Jimena grazie all'intervento di Martina, che bussa alla loro porta. Catalina rimane sorpresa nel constatare che la cognata sembra molto più tranquilla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz affronta Jimena e la incolpa del comportamento di Manuel.