La Promessa anticipazioni 16 agosto: Jimena teme che Cruz voglia avvelenarla, Alonso protegge Curro da Lorenzo

Domani venerdì 16 agosto torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:20. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che la salute mentale di Jimena preoccupa Abel. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 16 agosto: Romulo mette alla prova Mauro

Cruz e Jimena sono ai ferri corti, la marchesa la incolpa del comportamento di Manuel, mentre la donna accusa Cruz di non averla supportata. Curro parla con Margarita in presenza di Martina; non svela le uscite notturne della ragazza, ma riesce a convincerla a farsi visitare di nuovo dal medico.

Salvador, parlando con Feliciano, si mostra geloso di Valentin, che ha legato con Maria. Dopo aver visitato Jimena, Abel dice ai marchesi che sarebbe meglio far intervenire uno psichiatra, nel frattempo le prescrive riposo e dei farmaci, che però Jimena si rifiuta di assumere perché teme che i marchesi vogliano avvelenarla.

Romulo mette alla prova Mauro nel ruolo di maggiordomo

Domestiche e valletti si scontrano sulla divisione dei compiti e la responsabilità ricade su Mauro, che sta sostituendo Romulo nel ruolo di maggiordomo. La situazione, in realtà, è una farsa organizzata da Don Romulo per mettere alla prova Mauro. Alonso affronta Lorenzo per dirgli che la scelta di mandare Curro all'estero è sbagliata per via della situazione europea. Catalina dice a Margarita che si rifiuta di rinunciare alla propria libertà in vista di un eventuale matrimonio con Pelayo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria e Valentin si incontrano casualmente a tarda ora.