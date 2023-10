La promessa anticipazioni 16 ottobre: Lorenzo torna a bussare a soldi, Cruz e Don Alonso spalle al muro

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 alle 16:40 circa lunedì 16 ottobre 2023. La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 13 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 13 ottobre

Curro si confida con Jana, la quale gli dice che sicuramente sua zia saprà qualcosa perché il parto di Eugenia sarebbe avvenuto quando era in viaggio con la sorella. I due vengono sorpresi da Cruz, che rimprovera entrambi perché stanno parlando e Curro tratta male Jana.

Anticipazioni del 16 ottobre: Le pretese di Lorenzo

Il Conte ritorna a far valere con fermezza le proprie pretese. In seguito al decesso del Barone, Lorenzo non vede l'ora di afferrare con decisione la parte dell'eredità destinata a sua moglie.

Nella nuova puntata della soap: Il testamento del Barone

Cruz e Don Alonso tentano di ostacolare le richieste di Lorenzo, ritardando l'apertura e la lettura del testamento. Tuttavia, il Conte non impiega molto tempo a scoprire la loro artificiosa manovra e, con decisione, richiede che vengano divulgate le volontà del Barone e gli siano consegnati i soldi che gli spettano.