La Promessa, anticipazioni 16 gennaio: Santos rivela subito il suo doppio volto, Catalina bacia Pelayo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 16 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina chiede tempo a Pelayo. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Ayala e Margarita dichiarano pubblicamente il loro amore davanti ai marchesi. Questa rivelazione suscita l'indignazione di Martina che non esita a insultare Ayala. Il conte reagisce in modo altrettanto esplosivo. La nuova unione tra Ayala e Margarita preoccupa profondamente Alonso, che vede in un possibile matrimonio tra i due una minaccia concreta per la famiglia.

Il conte teme che questo possa costringerli a lasciare La Promessa e ne parla con Cruz. Simona affronta Virtudes riguardo alla sua presunta visita al fratello. Tuttavia, la giovane colpevolizza sua madre per i problemi con Antonio. Non contenta, Virtudes minaccia anche Candela, che aveva cercato di intercedere, dicendole che non deve intromettersi nei suoi affari.

Ricardo ha portato Santos a La Promessa

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Pelayo, un bacio riaccende il passato

Don Romulo introduce il nuovo arrivato, Santos, ai membri dello staff de La Promessa. Il giovane fa una buona impressione con le cameriere grazie al suo atteggiamento amichevole, ma la sua arroganza verso i colleghi più anziani non passa inosservata. Durante una conversazione, Santos confessa di essere giunto alla tenuta per mancanza di altre opportunità, ma si dichiara aperto a ristabilire vecchi legami e a integrarsi, sebbene il suo comportamento ambivalente susciti diverse perplessità.

Nel frattempo, Catalina e Pelayo vivono un momento di grande intensità emotiva. Dopo uno scambio di opinioni, i due si lasciano andare a un bacio appassionato, segno che i sentimenti non sono mai svaniti. Catalina, però, frena l'entusiasmo del conte, confessando di amarlo ancora ma di aver bisogno di tempo per riflettere sulla loro relazione e capire se sia possibile ricostruire ciò che è andato perduto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Blanca racconta a Manuel dei suoi esotici viaggi e dei suoi malori.