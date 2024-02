La Promessa anticipazioni 16 febbraio: Tensioni tra Maria e Salvador, Manuel si trasferisce in Italia?

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 16 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 15 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 15 febbraio

Gregorio continua ad avvelenare di nascosto le bevande di Pia per farla abortire. Il capitano Lorenzo cerca sempre di più di intromettersi negli affari della Promessa, parlando con Catalina. Manuel confida a Mauro di essere innamorato di una donna ma di non riuscire a rivelarle i suoi sentimenti per paura.

Anticipazioni del 16 febbraio: Nuovo tutor per Simona e Candela

Dopo aver parlato con Lope, Simona e Candela, Pia propone a don Romulo e Mauro di sospendere le lezioni per dare spazio a un nuovo insegnante che venga da fuori. I due accettano.

Nella nuova puntata: Maria allontanata dal suo fidanzato

La situazione tra Maria e Salvador è sempre più tesa, lei lo bacia ma il ragazzo l'allontana e se ne va.

Nel prossimo episodio: La nuova destinazione di Manuel

Alonso è preoccupato per Cruz e spera di riuscire ad andarla a trovare. Don Pedro annuncia a Manuel che il progetto di cui lui sarà a capo sarà in Italia.