La Promessa, anticipazioni 16 dicembre: Manuel svela a Jimena che ama un’altra donna, Curro accusa Martina

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 16 dicembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Abel si confessa a Manuel e Jana. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Maria e Vera, dopo un inizio difficile, cercano di superare i loro dissapori per collaborare, anche se l'armonia non arriva subito. Intanto, il rapporto tra Salvador e Lope si complica, con i due amici che si allontanano. Don Romulo è costretto a cercare un nuovo primo valletto, ma la scelta si rivela difficile.

Con il matrimonio imminente, Maria e Vera cercano di convincere Salvador a candidarsi per il ruolo di primo valletto, ma il giovane è incerto. Margarita, a causa di un improvviso malore di Martina, cancella un appuntamento con Ayala, che teme possa interferire nei suoi piani contro Cruz. Infine, Abel confessa a Manuel e Jana di aver sempre saputo della farsa della gravidanza di Jimena e di essere stanco delle sue menzogne.

Curro ha una discussione con Martina

Anticipazioni de La Promessa: Jimena è di nuovo in preda al delirio

Esausto dal peso delle bugie e dei segreti, Abel decide di aprirsi completamente con Manuel e Jana, raccontando di sua moglie Laura e delle sue difficili condizioni di salute. Il medico rivela che il suo comportamento passato era dettato dalla necessità di proteggere la donna che ama, ma ora sente il bisogno di essere onesto. Colpiti dalla sua sincerità e dalla gravità della situazione, Manuel e Jana decidono di perdonarlo e offrirgli il loro pieno sostegno.

La tensione cresce tra Curro e Martina, che finiscono per litigare animatamente. Il ragazzo l'accusa di aver finto un malore per sabotare l'incontro tra la madre e il conte De Ayala. Durante la discussione, compare Jimena, in uno stato di evidente delirio. Le sue parole confuse lasciano tutti perplessi, facendo temere che la donna stia perdendo nuovamente il controllo della situazione.

In cucina, Virtudes ha un nuovo malore, lasciando Simona e Candela profondamente preoccupate. Le due domestiche insistono affinché la giovane consulti un medico al più presto, ma Virtudes rivela di essere già consapevole della sua condizione e di aver scelto di non parlarne apertamente per non allarmare nessuno. La sua decisione, però, lascia un senso di inquietudine in sua madre.

Il clima è sempre più teso tra Cavendish e Pelayo. L'inglese mette pressione al giovane per assicurarsi che le armi vengano consegnate al più presto, ignorando i rischi che ciò comporta. Pelayo, esausto e con il peso della responsabilità, promette che sarà l'ultima volta. Nonostante i suoi dubbi e le insicurezze, Salvador trova in Maria un valido supporto. La giovane domestica lo incoraggia a proporsi come primo valletto.

L'equilibrio precario tra Manuel e Jimena crolla definitivamente durante una cena in famiglia. In preda a una crisi di nervi, Jimena accusa pesantemente il marito, lanciandogli parole velenose davanti a tutti. Esausto dai continui scontri e dal comportamento instabile della moglie, Manuel prende una decisione drastica: rivela pubblicamente di essere innamorato di un'altra donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo decide di aumentare il prezzo delle armi e di continuare i suoi affari.