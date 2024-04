La Promessa anticipazioni 16 aprile: Cruz critica Jana mentre quest'ultima cerca sostegno da Manuel

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 lunedì 15 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano una particolare richiesta di Jana a Manuela. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 15 aprile, Curro dice a Jana di essere molto contento di essere suo fratello ma non vuole comunicarlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana.

Petra torna a essere quella di sempre e riprende Candela e Lope per la cottura di un filetto per Cruz. Quest'ultima invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala dicendo che ne va della continuazione del marchesato ma Jimena le dice di ricordarsi del suo titolo nobiliare.

Anticipazioni del 16 aprile: Cruz vuole allontanare Jana da Jimena

Quando Mercedes ha lasciato la tenuta, si è complimentata con Cruz per il lavoro svolto da Jana, che l'ha aiutata a lenire i dolori derivanti dalla lombalgia, e ha elogiato il modo in cui si sta prendendo cura di Jimena.

Mercedes lascia La Promessa è ha un messaggio per Jana

Le osservazioni della Duchessa di Infantes hanno irritato Cruz, che si è dimostrata molto infastidita per il ruolo che Jana ha assunto durante la sua assenza. Convinta che la donna stia approfittando della situazione, Cruz è determinata a far valere la propria autorità.

Cruz vuole riprendere il suo ruolo nella tenuta

I rimproveri di Cruz hanno lasciato di stucco Jana, che decide di affrontare direttamente Manuel e gli chiede di intervenire per far comprendere alla Marchesa che sta solo aiutando lui. Jimena, invece, suggerisce a Jana di trovare un marito benestante, mettendo in imbarazzo Manuel.