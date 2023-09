La Promessa, anticipazioni 15 settembre: la vita di Salvador è in pericolo, l'eredità del Barone crea litigi

Queste sono le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda venerdì 15 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopo Uomini e Donne. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 14 settembre.

La Promessa: riassunto della puntata del 14 settembre.

Jana trova Curro ferito, lo aiuta con la spalla lussata e scopre che ha ferite dopo una partita di tennis con suo padre Lorenzo. Jimena altera i ricordi di Manuel. Candela aiuta Pia con la gravidanza segreta. Jana salva i progetti del signorino dall'hangar distrutto da Mauro.

La Promessa, anticipazioni venerdì 15 settembre

Lope confida a Teresa che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia, ma decidono entrambi di non dirlo a Maria per evitare di farla preoccupare.

Nell'episodio di venerdì: Jana scopre le menzogne di Cruz e Jimena

Jana scopre che Cruz e Jimena, approfittando dell'amnesia di Manuel, gli stanno mentendo sul suo passato e sulla relazione con quest'ultima.

Jana sollecita la memoria di Manuel

Jana vorrebbe far ricordare a Manuel la sua passione per il volo e, parlando con Catalina, si offre di riparare l'aeroplano, il cui rottame è ora nell'hangar della tenuta.

Nel nuovo episodio l'eredità del barone crea tensione

Cruz continua a maltrattare Curro e ad avere frequenti litigi con Lorenzo, soprattutto riguardo all'eredità del barone.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Cruz visita Manuel nella sua stanza