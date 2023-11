La Promessa anticipazioni 15 novembre: Romulo parla con Pia, Mauro svela un segreto di Jana

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 15 novembre novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 14 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 14 novembre

Petra cerca di convincere Cruz a licenziare Pia, che ha mentito sul suo aborto. Lorenzo racconta a Curro la sua versione dei fatti sul matrimonio con Eugenia e i due si riappacificano. Maria chiede a Martina di intercedere con Alonso per avere notizie di Salvador dal fronte, ma il marchese le risponde di non avere tempo per queste cose.

Anticipazioni del 15 novembre: La Rivelazione di Romulo

Romulo esprime apertamente a Pia la sua delusione riguardo alla mancanza di fiducia nei suoi confronti, soprattutto in relazione alla delicata questione della gravidanza.

Nella prossima puntata: L'Interrogativo di Manuel a Mauro

Manuel pone a Mauro una domanda cruciale riguardo al periodo in cui era in stato letargico. Il tono del confronto si fa intenso quando Manuel cerca di comprendere chi si prendesse cura di lui in quei momenti particolari.

Nel nuovo episodio: La Rivelazione di Mauro su Jana

Mauro, il valletto, risponde con sincerità a Manuel, rivelando che durante il suo stato letargico, era Jana a prendersi cura di lui di nascosto.