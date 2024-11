La Promessa anticipazioni 15 novembre: Petra svela ad Ayala il segreto di Cruz, Catalina sospetta di Pelayo

Domani venerdì 15 novembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Petra ed Ayala si baciano. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Lope e Vera trovano il coraggio di dichiararsi il loro amore, mentre Manuel, sostenuto da Catalina, appoggia Maria nello sciopero e la accompagna a Cordoba per incontrare un rappresentante sindacale. Vera scopre che il suo denaro è sparito e accusa la Fernandez di averglielo rubato. La ragazza decide di affrontare la sua collega, accusandola di essere una ladra.

Anticipazioni de La Promessa: Virtudes è costretta a tornare dal fratello:

Petra, decisa a scoprire la verità, rivela a Don Ayala che è stata Cruz a scegliere il povero Feliciano come aiutante di Curro durante la battuta di caccia. La notizia fa riaffiorare vecchi ricordi e il conte, travolto dalle emozioni, si lascia andare alla passione e bacia la sua ex amante.

Nel frattempo, Virtudes è costretta a fare una scelta difficile: sotto ricatto da parte di Norberta, è obbligata a tornare a casa del fratello Antonio, anche se questa decisione la fa soffrire. Simona le offre il suo supporto in un addio toccante, in cui madre e figlia condividono un momento di profonda commozione.

Virtudes lascia La Promessa

Margarita inizia a sospettare che le intenzioni del conte verso Pelayo non siano trasparenti, e si interroga su ciò che si nasconde dietro il loro rapporto. Catalina chiede a Pelayo di dirle la verità sul perché le ha proposto di andare negli Stati Uniti, percependo che dietro questa richiesta potrebbe esserci un secondo fine.

Intanto, Manuel viene a sapere delle bugie di Abel e decide di affrontarlo, spinto dalla necessità di fare chiarezza. Tuttavia, Jana lo avverte di essere cauto, ricordandogli che Abel è a conoscenza del loro segreto e potrebbe usare questa informazione contro di loro. Sul fronte sentimentale, Lope e Vera finalmente si sono dichiarati i loro sentimenti, coronando il loro amore.