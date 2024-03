La Promessa anticipazioni 15 marzo, Curro avvisa Jana: 'Mio potrebbe scoprire il nostro segreto'

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 15 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata precedente.

La promessa: riassunto del 14 marzo

Simona e Candela continuano le loro lezioni con Don Carlos, anche se Simona non sembra esserne felice e sospetta che a Candela piaccia il nuovo insegnante.

Ne La Promessa Lorenzo è sulle tracce di Jana

Anticipazioni del 15 marzo: Curro mette in guardia Jana

Curro avverte Jana con cautela, comunicandole che suo padre è al corrente del fatto che il testimone del bacio tra lui e la baronessa è un membro della servitù, e la esorta a essere estremamente prudente.

La Promessa anticipazioni 4 marzo: Curro difende il segreto di Jana mentre Simona fa una scoperta inaspettata

Nel nuovo episodio: I segreti sono al sicuro, per ora

Jana, avendo assistito al bacio tra il padre di Curro e la baronessa, vive nell'ansia di essere scoperta. Finora ha custodito questo segreto gelosamente, confidandolo solo a Curro, il quale ha mantenuto il silenzio assoluto a riguardo.