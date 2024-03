La Promessa anticipazioni 4 marzo: Curro difende il segreto di Jana mentre Simona fa una scoperta inaspettata

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 4 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 1° marzo.

La promessa: riassunto del 1° marzo

Beatriz flirta sempre di più con Curro. Le piace. Minaccia Martina: o la aiuta a conquistare il cugino, o le dirà tutto quello che sa di lei. Il capitano Lorenzo e la Baronessa de Grazalema sono preoccupati per la possibilità che sia stato Curro a sorprenderli a baciarsi.

Anticipazioni del 4 marzo: Lorenzo interroga Curro

Lorenzo tenta di spingere Curro a rivelare chi sia la persona che lo ha visto baciare Elisa. Curro non si lascia intimorire e non svela quello che sa, ovvero che Jana è la persona che stava spiando il capitano e la baronessa.

Curro mantiene il segreto di Jana ne La Promessa

Nel prossimo episodio: Il benefattore segreto

Simona scopre che don Carlos guadagna per le lezioni che dà a lei e a Candela, più di quanto le due donne sborsino realmente. Ne parlano con Pia che decide di scoprire chi sia il benefattore.