La Promessa anticipazioni 15 luglio: Jimena finge l’aborto con la complicità di Abel

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 15 luglio su Canale 5: in onda alle 15:50 circa. In questa puntata Pia vuole affidare suo figlio alla moglie del mugnaio. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 15 luglio: Una macchia di sangue sul letto di Jimena

Sollecitato da Jana, che ha trovato il ventaglio della Marchesa a casa di Ramona, Manuel chiede a Cruz spiegazioni sul perché l'oggetto si trovasse in quel posto. La donna, prima si rifiuta di rispondere, poi afferma di esserla andata a trovare l'ex cameriera durante una passeggiata e di averlo lasciato lì

Le grida di aiuto di Teresa richiamano il personale e Manuel in camera di Jimena. Il motivo è una grande macchia di sangue nel suo letto che preannuncia il peggio. Subito dopo il suo arrivo, Abel caccia tutti dalla camera, per poter visitare meglio Jimena. Una volta soli, si accerta che Jimena abbia seguito le sue istruzioni alla lettera e per completare l'inganno le suggerisce di simulare un raschiamento uterino.

Abel aiuta Jimena a fingere l'aborto

Pia confida a Romulo di voler affidare il bambino alle cure a Benigna, la moglie del mugnaio, temendo che Petra possa di nuovo far del male al suo figlio. Dopodiché, Pia chiede a Romulo se sia il caso di proporre a Petra un accordo per appianare tutte le divergenze. Abel annuncia l'aborto di Jimena provocando grande sconforto in famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jimena continua a fingere di essere incinta