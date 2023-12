La Promessa anticipazioni 15 dicembre: Pia e Candela fanno pace, Elena chiede informazioni sulla sua eredità

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 15 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 14 dicembre.

La promessa: riassunto della puntata del 14 dicembre

I fiori a Catalina sono stati inviati da Segismundo, un giovane che era presente al matrimonio di Manuel. Segismondo si presenta alla tenuta dove viene ricevuto da Catalina e Martina. Si scopre che Jimena l'aveva spinto a far visita a Catalina.

Petra cerca di mettere Romulo contro Pia. Simona e Candela continuano a beccarsi. Manuel chiede a Martina se ha notizie di Jana. Martina si propone di informarsi da Jimena.

Anticipazioni del 15 dicembre Il Confronto tra Pia e Candela

Pia affronta Candela in un confronto sincero, svelando le ragioni che ci sono dietro il suo matrimonio con Gregorio. In un momento di apertura e vulnerabilità, Candela fa pace con Pia, comprendendo meglio la situazione e le motivazioni che hanno guidato le sue scelte.

Nella prossima puntata: La Festa e la Convinzione di Candela

Candela, dopo aver ristabilito la pace con Pia, si impegna a superare le divergenze con i suoi colleghi e li convince a partecipare alla festa per le nozze di Pia e Gregorio. Questo gesto di apertura e convinzione sottolinea la volontà di Candela di creare un ambiente positivo e armonioso.

Nel nuovo episodio: Alonso e Lorenzo Parlano con Elisa

Alonso e Lorenzo affrontano Elisa, ma la donna è risoluta e vuole assolutamente sapere cosa ha ereditato dal barone. Nel testamento è scritto che le spetta almeno un terzo delle ricchezze del defunto barone.