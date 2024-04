La Promessa anticipazioni 15 aprile: Cruz ha un piano per allontanare Jana

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 15 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci rivelano la volontà di Cruz di riprendere il controllo della tenuta. La trama si svolge a Cordova nel 1913 e racconta la storia di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 12 aprile Candela dice a Carlos di aver saputo che era lui a scrivere le lettere e gli propone di mantenere il segreto e di scriverle insieme a lei e a Simona. Jana e le sue colleghe consegnano il corredo a Pia.

Jimena dice a Jana che dovrebbe trovarsi un marito benestante e mette in imbarazzo Manuel. C'è il brindisi per la chiusura delle questioni legate al testamento. Elisa dice che lascerà subito la Promessa, disgustata dal comportamento di Cruz e Lorenzo e prima di andarsene bacia sulla bocca Alonso davanti a tutti.

Jimena si oppone alle richieste di Cruz

Anticipazioni del 15 aprile: Jimena si rifiuta di incontrare il dottor Ayala

Jana ha finalmente rivelato la verità a Curro: loro due sono fratello e sorella. Il ragazzo è turbato e le dice che pur essendo felice della notizia, preferisce che la cosa rimanga segreta per non perdere Marina.

Cruz e tornata alla tenuta e vuole prenderne il controllo

Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana. Le parole della mamma di Jimena infastidiscono Cruz che ha intenzione di riprendere il controllo della tenuta.

Per questo motivo la donna intende allontanare Jana dalla moglie di Manuel, suggerendole che non ha bisogno che la cameriera le faccia da infermiera e consigliandole di farsi visitare dal dottor Ayala. Jimena, al contrario, non ha nessuna intenzione di ricorrere alle cure del medico.