La Promessa anticipazioni 15 Agosto: Catalina si allontana da Pelayo, mentre la servitù è in rivolta

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 15 agosto alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona e Candela vogliono scioperare. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 15 agosto:Tensioni tra la servitù

Dopo che Rómulo è stato costretto a ritirarsi momentaneamente dal servizio a causa di una malattia polmonare diagnosticata da Abel, Mauro ha preso il suo posto come capo della servitù. Tuttavia, questo cambiamento avviene in un momento delicato, in cui domestici e valletti si scontrano sulla divisione dei compiti, creando tensioni che ricadono inevitabilmente sul nuovo maggiordomo. Mauro, inesperto nel gestire tali situazioni, fatica a mantenere l'ordine e l'armonia tra il personale.

Nel frattempo, Cruz, la marchesa, si è lamentata della disorganizzazione della servitù, un atteggiamento che ha irritato profondamente coloro che da anni lavorano a "La Promessa". In particolare, Simona e Candela, esasperate dalle critiche ingiuste di Cruz, minacciano Mauro di entrare in sciopero. Le due donne sono determinate a far sì che il loro lavoro venga finalmente valorizzato e lodano apertamente Lope, un altro membro della servitù partito per Madrid, davanti a Valentin.

Pelayo è arrivato a La Promessa con un secondo fine

Parallelamente, Pelayo è arrivato alla tenuta con una missione ben precisa: far innamorare Catalina e allontanarla dalla tenuta. Questo piano fa parte di un complotto orchestrato da Cruz. Pelayo e Catalina iniziano insieme un'attività commerciale, dedicandosi alla produzione di marmellate, e la giovane marchesina sembra essersi invaghita del ragazzo. Tuttavia, Margherita la mette in guardia sugli uomini e sui loro secondi fini. Di fronte ai dubbi sollevati, Catalina decide di interrompere i suoi rapporti, sia personali che commerciali, con Pelayo, ma alla fine, dopo qualche riflessione, gli concede un'altra possibilità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa ha paura di perdere Feliciano dopo aver scoperto il suo segreto.