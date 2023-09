La Promessa, anticipazioni 14 settembre: Jana reagisce alle ferite di Curro

Queste sono le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda giovedì 14 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopo Uomini e Donne. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 13 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 13 settembre.

Pia confessa a Jana di non aver abortito. Lorenzo mira al patrimonio del barone, preoccupando Cruz e Alonso. Catalina scopre che padre Camilo non è un vero prete e indaga su una spilla misteriosamente apparsa al funerale del barone. Gregorio, su autorizzazione di Cruz, cerca di allontanare Jana con astuzia.

La promessa, anticipazioni giovedì 14 settembre: Jana scopre le ferite di Curro

Mentre pulisce la sala da fumo, Jana trova Curro dolorante a causa di una spalla lussata. Lo aiuta a rimettere l'arto in sede e si accorge che questi riporta numerose ferite sulla schiena, in seguito alla presunta partita di tennis giocata con suo padre Lorenzo.

Nel quarto episodio della settimana: Jimena rivela il piano contro Manuel

Jimena racconta a Jana che, approfittando dell'amnesia di Manuel, in questi giorni sta alterando i ricordi del ragazzo con falsi racconti.

Il segreto di Pia è salvo

Pia ha deciso di non abortire ma sono in pochi a saperlo. Candela aiuta Pia a vestirsi e a tenere segreta la gravidanza.

Nel nuovo episodio Jana salva i progetti di Manuel

Mauro viene incaricato di distruggere tutto quello che c'è nell'hangar, alle spalle di Manuel, ma Jana lo sorprende e porta in salvo i progetti del signorino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Pia confessa a Jana di aver tenuto il bambino.