La Promessa anticipazioni 14 novembre: Alonso rifiuta la richiesta di Martina, Salvador è ancora disperso

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 14 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 13 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 13 novembre

Simona rivela a Candela il segreto che ha confidato a padre Camilo in confessione: Tono, suo marito, ha ucciso Custodio, il marito di Candela, quest'ultima rimane sconvolta dalla notizia e si allontana da La Promessa per stare un po' da sola

Anticipazioni del 14 novembre: Candela è ancora sconvolta

Nel prossimo episodio de La Promessa, la trama ruota ancora attorno alla rivelazione di Simona a Candela. Quest'ultima ha appreso che il marito dell'amica è responsabile della morte del proprio coniuge.

Nella prossima puntata: Riconciliazione tra Lorenzo e Curro

Nel frattempo, Lorenzo condivide con Curro la sua versione dei fatti riguardo al matrimonio con Eugenia. I due personaggi riescono a fare pace, superando le divergenze del passato.

Nell'episodio di martedì: Rifiuto del Marchese e la richiesta di Martina

Il marchese, invece, rifiuta la richiesta di Martina, la quale per aiutare Maria, cercava informazioni di Salvador disperso al fronte. Alonso sostiene di non aver tempo per queste questioni.