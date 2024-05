La Promessa, anticipazioni 14 Maggio: Cuz reagisce ai ricatti di Margarita

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 14 Maggio alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata dove Cruz viene minacciata da Margarita.

La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 13 maggio, Simona e Candela continuano il loro sciopero per poter uscire a cercare Don Carlos, mettendo in difficoltà il resto della servitù. Cruz ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, ma Jimena non gradisce l'imposizione e le dice che preferirà usare quella della sua infanzia, indisponendo Cruz.

Maria confessa a Teresa di soffrire per la situazione tra Lope e Salvador e di sentirsi responsabile. Cruz parla a Manuel della discussione con Jimena, che a sua volta spiega al marito di non volersi sottomettere alla prepotenza di Cruz, e di sentirsi trascurata da lui, così Manuel le conferma che useranno la vecchia culla.

Gregorio sta per essere processato

Anticipazioni del 14 maggio: Gregorio viene trasferito per il processo

Fernando e Margarita vogliono riportare Martina a Madrid da dove la ragazza è fuggita dopo aver baciato il fidanzato di Beatriz. Cruz vuole convincere la cognata a desistere dal suo intento, chiedendole di permettere a sua nipote di rimanere nella tenuta.

Margarita, irritata dall'intromissione della duchessa, la ricatta minacciando di rivelare un suo oscuro segreto. La moglie di Fernando afferma che Alonso abbia ucciso il fratello per ereditare le sue ricchezze. La minaccia irrita Cruz ma non la spaventa e decide di indagare sulla coppia che ha osato ricattarla

Cruz reagisce alle minacce

Dopo aver aggredito Pia, Gregorio è stato arrestato dalla guardia nazionale. Romulo informa la donna che Gregorio è stato trasferito dalla prigione in attesa del processo.