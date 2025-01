La Promessa, anticipazioni 14 gennaio, Pia è preoccupata: Diego peggiora, Pelayo smaschera Lorenzo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 14 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera racconta a Maria la verità sul denaro confiscato da Cruz. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Pia è sconvolta quando scopre da Petra che Cruz è a conoscenza del suo segreto: la cameriera ha introdotto il piccolo Diego all'interno de La Promessa per farlo curare da Jana. Intanto Vera osserva Lope, profondamente turbato dalla loro rottura, al punto da compromettere la sua creatività culinaria e i suoi piatti non sono più impeccabili come prima.

Virtudes, ormai integrata nel palazzo, fatica a calmare l'ansia di sua madre, Simona, in apprensione per la salute della figlia. Nel frattempo, Alonso, sotto pressione da Cruz, cerca invano di cacciare il conte de Ayala, mentre Blanca elabora un piano audace per riconciliare Jana e Manuel, senza però ottenere il loro consenso.

Pelayo svela il piano di Lorenzo: il Capitano ha assunto il signor Bernal per sabotare Catalina e appropriarsi definitivamente della sua attività di marmellate. Alonso racconta a Cruz il suo scontro con il conte de Ayala, e la risposta gelida del nobiluomo: Margarita continuerà a ospitarlo e lui non lascerà la tenuta.Tornata da Martos, Virtudes manifesta un comportamento insolito; Candela cerca di parlarle, ma viene respinta.

Catalina, furiosa, accusa Pelayo di essere complice di Lorenzo, mentre Vera confida a Maria di essere la legittima proprietaria del denaro sottratto da Cruz, che aveva preso dal padre prima della sua fuga. Diego peggiora, e Jana consiglia a Pia di non allontanarlo dalla tenuta, suggerendo rimedi per la tosse e la febbre. Nel frattempo arriva Santos, figlio di Don Ricardo, che manifesta da subito dubbi sulla gestione della tenuta.