La Promessa anticipazioni 14 dicembre: Catalina ha un nuovo corteggiatore, Manuel teme per Jana

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 14 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 13 dicembre

La promessa: riassunto della puntata del 13 dicembre

Manuel porta Alonso a fare un giro con l'aereo. Lope ridà a Maria la scatola musicale che le aveva regalato Salvador e che era stata rotta da Gregorio. Al suo interno Lope aveva inserito un anello.

Maria, come lo vede, pensa che l'abbia messo lì Salvador e che lei non l'avesse visto. Martina consegna dei fiori a Catalina.

Anticipazioni del 14 dicembre: Segismundo corteggia Catalina

I fiori ricevuti da Catalina sono stati inviati da Segismundo, un giovane che era presente al matrimonio di Manuel. Segismundo decide di presentarsi alla tenuta di Catalina, dove viene calorosamente accolto da Catalina stessa e Martina.

Poco dopo si scopre che è stata Jimena a spingere Segismundo a far visita a Catalina.

Nella prossima puntata: Petra e l'arte di seminare discordia

Petra, astuta come sempre, tenta di seminare discordia tra Romulo e Pia attraverso intrighi e sospetti, creando tensioni tra i due personaggi.

Nel nuovo episodio: La preoccupazione di Manuel per Jana

Simona e Candela, incapaci di evitare conflitti, proseguono nelle loro dispute. Manuel, preoccupato per il destino di Jana, si rivolge a Martina sperando di ottenere informazioni cruciali.