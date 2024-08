La Promessa anticipazioni 14 agosto: Jana si allontana da Abel, Curro conosce il segreto di Martina

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 14 agosto alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata Jana evita di incontrare Abel. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Valentin si offre di sostituire Lope

Curro affronta Martina ora che sa dove va quando la sera esce di nascosto dalla tenuta. Ma non è l'unico a conoscere il suo segreto: anche Feliciano ha scoperto che la ragazza, invece di cercare conforto nelle persone che le vogliono bene, preferisce annegare il dolore della perdita del padre nell'alcol.

Jana evita Abel dopo la sua proposta di matrimonio, mentre Maria si offre di aiutare Valentin, presentatosi come miglior amico di Antonio, figlio di Simona, che si è offerto come aiutante in cucina, vista la difficoltà delle cuoche a causa dell'assenza di Lope. Curro rifiuta la proposta di Lorenzo di andare a studiare in Inghilterra.

Curro sa che Martina sta bevendo per dimenticare la morte del padre

L'assenza di Manuel si ripercuote su Jimena: prima dice a Martina che sta preparando un viaggio romantico in Italia, poi fa una sfuriata alla Marchesa, accusandola di essersi lavata le mani dei problemi del suo matrimonio con Manuel. Intanto, domestiche e valletti si scontrano sulla divisione dei compiti, e la responsabilità ricade su Mauro, che non sa come gestire la situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro consegna a Martina un regalo preso da Puebla de Tera