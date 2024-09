La Promessa anticipazioni 13 settembre: Jana respinge Manuel mentre Abel trama per separarli

Domani venerdì 13 settembre torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:20. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Teresa cerca di riavvicinarsi a Feliciano. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo ha un piano B per il traffico d'armi

Donna Pia e don Romulo, dopo una lunga riflessione, annunciano il loro verdetto: Vera potrà restare a La Promessa come cameriera, ma ad una condizione precisa. Né lei né Lope dovranno rivelare a nessuno le circostanze che l'hanno portata lì. Il loro silenzio è essenziale per mantenere l'equilibrio già precario della tenuta.

Questo accordo, però, non è ben accolto da tutti. Maria, che sta ancora affrontando il suo dolore e la sua convalescenza, è turbata dalla notizia. Si convince che la presenza di Vera sia un tentativo di sostituirla, alimentando le sue insicurezze e il senso di abbandono. La sua fragilità emotiva, dopo il rapimento, diventa sempre più evidente.

Maria teme di essere licenziata

Nel frattempo, le tensioni familiari continuano a crescere. Leonor, intrappolata in un conflitto continuo con la cugina Martina, nonostante i numerosi tentativi dei marchesi di risolvere la situazione, non riesce a trovare una tregua. Cruz e Alonso sperano in una riconciliazione, ma i loro sforzi sembrano essere vani. Margarita cerca di far capire ai marchesi che ormai Leonor è diventata una donna adulta, con i propri desideri e ambizioni. Se vogliono che lei li ascolti, devono trattarla con più rispetto e meno condiscendenza.

Nel frattempo, Pelayo e Jeronimo, frustrati dall'opposizione di Alonso riguardo alla consegna delle armi a Mister Cavendish, si vedono costretti a ricorrere al loro "piano B", quello che Pelayo non ha ancora rivelato. In un'atmosfera di crescente tensione, i due complottano in segreto, consapevoli che ogni mossa falsa potrebbe portare conseguenze gravi.

Sul fronte delle relazioni personali, Teresa, che in precedenza ha cercato con troppa insistenza di far riconciliare Feliciano con sua madre, si rende conto di aver superato i limiti. Ora, desiderosa di riparare, cerca di riavvicinarsi a lui ma non è sicura che Feliciano sia disposto a perdonarla.

Manuel, nel frattempo, cerca disperatamente di parlare con Jana in privato. La loro connessione è forte, ma lei, diffidente e ferita, lo respinge, lasciandolo confuso e deluso. Nessuno dei due si rende conto di essere vittima delle astute manipolazioni di Abel, che trama nell'ombra per allontanarli e ottenere i suoi obiettivi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Leonor comunica ai suoi genitori il desiderio di trasferirsi negli Stati Uniti