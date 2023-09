La Promessa, anticipazioni 13 settembre: la decisione di Cruz mette in pericolo Jana

Queste sono le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda mercoledì 13 settembre su Canale 5 alle 16:05 circa, subito dopo Uomini e Donne. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 12 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 12 settembre

Jana, Teresa, Pia e Maria, si ritrovano per condividere l'ultima notte del barone, quando Pia ha ucciso l'uomo che cercava di abusare di Teresa. Le donne poi hanno deciso di sbarazzarsi del corpo del barone facendo sembrare che sia partito improvvisamente per Cordova.

La promessa, anticipazioni 13 settembre: Pia confessa il suo segreto

Pia rivela a Jana di non aver abortito e la cameriera le confessa il vero motivo per cui si trova a La Promessa: ritrovare suo fratello, Marcos (Curro) e vendicare la morte di sua madre.

Nel terzo episodio della settimana scopriamo i piani di Lorenzo

Lorenzo è determinato a mettere le mani sul patrimonio del barone: Cruz e Alonso, che hanno capito i suoi piani, condividono le loro preoccupazioni al riguardo.

Catalina pronta a smascherare padre Camilo

Catalina continua a indagare su padre Camilo e scopre che l'uomo non è un prete; insieme a Simona, decide di smascherare l'impostore, ma non prima di essersi occupata di una faccenda più urgente: vuole scoprire come ha fatto la spilla di sua madre a finire sul cappotto di una baronessa al funerale del barone.

Nel nuovo episodio Gregorio vuole licenziare Jana

Cruz dà a Gregorio la totale libertà sulla gestione della servitù e lo autorizza a licenziare chiunque ritenga opportuno; il maggiordomo si mette subito all'opera, con subdoli stratagemmi, per mandare via Jana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Jana, Teresa, Pia e Maria ricordano la notte in cui è stato ucciso il Barone.