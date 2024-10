La Promessa anticipazioni 13 ottobre, Teresa è disperata: Feliciano sta morendo e Abel non può intervenire

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 13 ottobre su Rete 4 alle 15:30 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Feliciano è in pericolo e Teresa e Petra non lo lasciano mai solo. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: una corsa contro il tempo di Teresa per salvare il suo fidanzato

Feliciano e Curro sono stati sparati da un cecchino, assoldato da Lorenzo e Cruz, durante una battuta di caccia. Il primo ad essere operato dal dottor Sandoval è stato il figlio di Petra. Quest'ultima e Teresa, profondamente preoccupate per le condizioni del ragazzo, non si allontanano mai dal suo fianco, vegliandolo costantemente. Il peggioramento delle sue condizioni getta Teresa nella disperazione, e la giovane, ormai senza speranze, decide di rivolgersi ad Abel per chiedergli di intervenire.

Tuttavia, il medico è impegnato con il delicato caso di Curro, il ragazzo è stato operato dopo che Manuel e Jana sono riusciti a reperire l'etere necessario all'intervento. Curro è stato sottoposto alle trasfusioni di sangue, donato da Jane, ma ora Abel non riesce a risvegliarlo e questo a causa della quantità eccessiva di etere, usata durante l'operazione.

Petra assiste Feliciano

Abel, non potendo lasciare Curro in questa fase così delicata, senza altra scelta, chiede a Teresa di andare subito in paese e far arrivare alla tenuta il dottore Guillen che, in questo momento, è l'unico che potrebbe ancora salvare Feliciano. La ragazza ora deve fare una corsa contro il tempo per salvare il suo fidanzato mentre Petra, da sola, continua a vegliare su di lui, sperando in un miracolo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il dilemma di Curro