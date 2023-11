La Promessa anticipazioni 13 novembre: Simona svela l'oscuro segreto di suo marito

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 13 novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 10 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 10 novembre

Maria chiede a Martina di intercedere con Alonso per avere notizie di Salvador dal fronte, ma il marchese le risponde di non avere tempo per queste cose. Romulo dice a Pia di essere deluso dalla mancanza di fiducia nei suoi confronti rispetto alla questione della gravidanza.

Manuel chiede a Mauro chi si occupava di lui mentre era in stato letargico e il valletto risponde che Jana lo accudiva di nascosto.

Anticipazioni del 13 novembre Rivelazioni Shock: Simona Svela a Candela un Oscuro Segreto

Simona apre il suo cuore a Candela, condividendo il segreto sconcertante che ha confessato a padre Camilo, il finto prete. La rivelazione è agghiacciante: Tono, il marito di Simona, è il responsabile dell'omicidio di Custodio, il marito di Candela.

Nel nuovo episodio: Candela cerca di metabolizzare la notizia

La notizia scuote profondamente Candela, che si ritira da La Promessa per riflettere da sola sulla rivelazione scioccante. Simona, nel frattempo, cerca conforto in Lope, sfogandosi con lui.

Clip de La Promessa

Bella clip caricata su Mediaset Infinity il riassunto della settimana dal 6 al 10 novembre