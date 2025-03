La Promessa, anticipazioni 13 marzo: Virtudes torna turbata, nuovi sviluppi per Vera

La puntata de La Promessa di giovedì 13 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Virtudes farà ritorno alla proprietà, ma non di certo in uno stato di serenità. Infatti, apparirà disperata e turbata, tanto da non riuscire a descrivere la sua situazione. Che cosa succederà invece a Vera? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, il conte Ayala è riuscito nel suo scopo in quanto ha prima deciso di non voler denunciare Martina, ma solo perché il suo obiettivo era sicuramente più crudele. L'uomo ha fatto rinchiudere la ragazza in una clinica psichiatrica non dandole possibilità di dimostrare la sua verità. Questo nonostante Catalina abbia fatto di tutto per tutelarla e procurarsi le prove per scagionarla.

La giovane marchesa, allora, comincerà a pensare a come il conte stia agendo per un proprio tornaconto personale. Forse il suo obiettivo è quello di allontanare Martina proprio per riuscire a convolare a nozze con Margarita.

Anticipazioni de La Promessa: Virtudes lascia tutti senza parole

Virtudes si è allontanata dalla tenuta con l'obiettivo di andare a recuperare il piccolo Adolfo, ma purtroppo ha fatto perdere le sue tracce e questo non può che preoccupare la madre Simona. La cuoca allora decide di organizzarsi per partire alla ricerca della figlia, ma all'improvviso questa farà ritorno, anche se non come immaginato. A quanto pare, Virtudes riversa nel panico e sembra essere sconvolta da qualcosa che l'ha vista come protagonista.

Importanti novità anche per Vera, la quale avrà un momento di riavvicinamento con l'ex fidanzato Lope. I due sembrano voler mettere da parte il loro risentimento per darsi una nuova possibilità. Questo, ovviamente, non farà che scaturire forti gelosie in Santos, che deciderà di mettere in atto un piano che ha come obiettivo principale proprio quello di danneggiare Vera.