La Promessa anticipazioni 13 maggio: Litigi e sfoghi tra Cruz, Jimena e Manuel

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 13 maggio, alle 16:40 circa su Canale 5: Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Catalina deve partire per Cadice.

La soap spagnola, ambientata nel 1913 a Cordoba, ruota intorno alle vicende di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 maggio, Margarita spiega a Cruz che si sta intromettendo nella loro vita familiare consentendo a Martina di rimanere a La Promessa e le chiede di lasciarla stare, minacciando di rivelare un segreto dei marchesi. Romulo riferisce a Pia che Gregorio sarà trasferito lontano da Luján in attesa del processo.

Simona e Candela

Anticipazioni del 13 maggio: Lo sciopero di Simona e Candela e il conflitto sulla culla del nascituro

Simona e Candela continuano lo sciopero per poter uscire a cercare Don Carlos, mettendo il resto della servitù in difficoltà. Cruz ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, ma Jimena non gradisce l'imposizione e gli dice che preferirà usare quella della sua infanzia, indisponendo Cruz.

Cruz discute con Jimena

Maria confessa a Teresa di soffrire per la situazione tra Lope e Salvador e di sentirsi responsabile. Cruz parla a Manuel della discussione con Jimena, che a sua volta spiega al marito di non volersi sottomettere alla prepotenza di Cruz e di sentirsi trascurata da lui. Manuel le conferma che useranno la vecchia culla.