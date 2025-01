La Promessa, anticipazioni 13 gennaio: Cruz scopre il segreto del piccolo Diego, Virtudes conforta Simona

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 13 gennaio, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Lope ha una crisi creativa dopo la rottura con Vera. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Continua la tensione tra Pelayo e Catalina ma una rivelazione del conte - riguardo a un piano contro la marchesina - potrebbe calmare gli animi. Vera nota che Lope è molto triste per la loro rottura e che questo sta influendo sulla sua resa in cucina. Simona è molto in ansia per la salute della figlia.

Cruz, sempre più infastidita della complicità tra Ayala e Margarita, che ha impedito alla cognata di cacciare il nobiluomo dalla tenuta, chiede ad Alonso di intervenire. Il marchese dovrà affrontare il conte e allontanarlo definitivamente da La Promessa. Nel frattempo, Blanca ha un piano per riavvicinare Jana e Manuel e corre a proporglielo.

Ayala su scontra con Alonso

Anticipazioni de La Promessa: Jana e Manuel respingono il piano di Blanca

Pia è sconvolta quando Petra le rivela che Cruz ha scoperto il suo segreto più delicato: l'introduzione del piccolo Diego nella tenuta. La governante, già sotto pressione, si ritrova ora in una posizione estremamente vulnerabile, temendo le conseguenze della rabbia della marchesa. Questo segreto potrebbe mettere a rischio non solo la sua posizione, ma anche la salute del bambino.

Vera, pur avendo deciso di rompere con Lope, non può fare a meno di notare il grande turbamento del giovane. La separazione ha minato profondamente il suo spirito, al punto da compromettere la sua creatività in cucina. I suoi piatti, un tempo impeccabili, risentono visibilmente del momento difficile, suscitando preoccupazione tra i suoi colleghi.

Virtudes, ormai ben inserita nella vita del palazzo, cerca di tranquillizzare sua madre Simona, che non riesce a placare la sua angoscia per la salute precaria della figlia. Nonostante gli sforzi della giovane per portare conforto, il peso della situazione rimane insostenibile per la cuoca. Alonso, pressato da Cruz, tenta di allontanare il conte de Ayala dalla tenuta, ma il suo tentativo fallisce miseramente.

Ayala, con fermezza, rifiuta di lasciare La Promessa, accennando a un motivo misterioso che lo lega al palazzo. Blanca, con l'intento di portare pace tra Jana e Manuel, propone un piano audace e inusuale per risolvere i loro conflitti. Tuttavia, la proposta incontra immediatamente l'opposizione dei due, che non riescono a trovare un punto d'accordo.