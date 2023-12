La Promessa anticipazioni 13 dicembre, Lope regala l'anello a Maria: la sua reazione lo spiazza

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 13 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirla è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 12 dicembre.

La promessa: riassunto della puntata del 12 dicembre

Alonso rivela a Romulo delle allusioni di Elisa davanti a sua moglie e questi lo consiglia di allontanarla il prima possibile. Manuel non accetta che Martina e Catalina lo mettano in guardia dalle menzogne di Jimena, finchè Catalina va da Jimena e ne nasce uno scontro aperto.

Catalina dimostra solidarietà e sostegno a Pia, che annuncia alla servitù del matrimonio in forma privata senza banchetto nuziale e festa per sua espressa volontà.

Anticipazioni del 13 dicembre: Manuel sorprende Alonso

Manuel porta Alonso a fare un entusiasmante giro in aereo. Nel frattempo Martina consegna dei fiori che sono arrivati per Catalina.

Nella prossima puntata: Lo sfortunato regalo di Lope

Lope ripara il danno causato da Gregorio alla scatola musicale regalata da Salvador a Maria. All'interno, Maria scopre un anello inserito da Lope, che voleva dichiararsi alla ragazza.

La situazione si complica quando Maria si convince che l'anello era stato inserito da Salvador e che lei non l'avesse visto.