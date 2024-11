La Promessa anticipazioni 12 novembre: Petra si avvicina alla verità sulla morte di Feliciano, Manuel parte

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 12 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel è determinato a svelare i segreti di Abel. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Maria è esausta dei marchesi e decide di organizzare uno sciopero. La Fernandez cerca di convincere i suoi colleghi a unirsi alla causa e a ribellarsi contro i loro datori di lavoro. Catalina, preoccupata per Pelayo, teme che stia male e chiede ad Abel di visitarlo. Nel frattempo, Don Romulo si vede costretto a rimproverare Simona per il comportamento di Norberta.

Anticipazioni de La Promessa: Curro si ribella alle regole di Don Alonso

Manuel è deciso a scoprire cosa stia nascondendo Abel e parte per Cordova con l'intento di indagare sui suoi segreti del dottore. Cruz prova a convincerlo a fare una visita a Jimena durante il viaggio, ma il giovane rifiuta categoricamente di andare da sua moglie, determinato a concentrarsi solo sulla verità riguardante le bugie del dottore.

Nel frattempo, Jana tenta di dissuadere Maria dal proposito di scioperare, cercando di farle capire le conseguenze di una simile azione, che inasprirebbero i loro rapporti con i marchesi. Lope, da parte sua, confida a Jana di non riuscire a trovare il coraggio per dichiarare i suoi sentimenti a Vera, mostrando le sue incertezze.

Manuel è partito per Cordoba

Curro decide di uscire con Catalina e Martina per svagarsi, ma questo comportamento preoccupa Don Alonso, che non approva la sua impulsività. Intanto, Don Romulo rivela a Petra un dettaglio sorprendente: è stata Cruz a decidere che Feliciano dovesse fare da aiutante a Curro durante la battuta di caccia, facendo nascere nuovi sospetti sulla morte del ragazzo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana racconta del suo episodio spiacevole avvenuto in camera di Curro a Maria.