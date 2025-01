La Promessa, anticipazioni 12 gennaio: Pelayo rivela un piano contro Catalina, Ayala gela Alonso

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 12 gennaio su Rete 4 alle 19.40: Lope ha difficoltà a concentrarsi in cucina dopo la rottura con Vera. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Cruz concede a Pia solo due giorni per portare via suo figlio dalla tenuta. Intanto il piccolo Diego non migliora nonostante l'impegno e le cure di Jana. Cruz tenta di capire se tra suo figlio e Blanca ci sia qualcosa di più di un'amicizia e la Palomar, infastidita dal comportamento della marchesa, spinge Manuel a chiarire alla madre la natura del loro rapporto.

Catalina e Pelayo aspettano trepidanti le azioni di Javier Bernal ma l'uomo decide improvvisamente di non fare affari con loro. Don Lorenzo cerca di approfittarne e torna a pungolare Catalina affinché ceda l'attività a una persona più esperta. Petra confessa a Pia di aver avvertito lei Cruz della presenza di Diego.

Il Conte Ignacio de Ayala si rifiuta di abbandonare La Promessa

Anticipazioni de La Promessa: Blanca propone una soluzione audace a Jana e Manuel

La tensione tra Pelayo e Catalina continua a crescere, ma una rivelazione inaspettata del conte potrebbe cambiare le dinamiche. Pelayo, nel tentativo di guadagnare la fiducia della marchesina, le svela l'esistenza di un piano architettato contro di lei. Questa confidenza potrebbe calmare gli animi e creare un'alleanza tra i due promessi sposi.

Vera, dopo la decisione di interrompere la sua relazione con Lope, si accorge che il giovane è profondamente turbato dalla separazione. Il suo stato d'animo si riflette sul lavoro in cucina: i suoi piatti, solitamente impeccabili, non raggiungono più il livello di eccellenza che li contraddistingueva. Simona vive momenti di grande apprensione per la salute della figlia, la cui situazione sembra aggravarsi.

Don Alonso, spinto da Cruz, tenta di convincere Ayala ad abbandonare la tenuta. Tuttavia, la risposta del conte lo lascia di sasso: Ayala si rifiuta categoricamente, rivelando di avere un motivo ben preciso per rimanere. Blanca, conoscendo la complessa situazione della storia d'amore tra Jana e Manuel, propone una soluzione coraggiosa e inaspettata per risolvere i loro problemi. Tuttavia, l'idea della Palomar ha un punto debole: difficilmente sarà accettata da tutti,

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La nuova visita di Blanca, è apprezzata da Jana.