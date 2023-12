La Promessa anticipazioni 12 dicembre: Alonso e Romulo temono le rivelazioni di Elisa de Grazalema

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 di martedì 12 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 11 dicembre Lunedì 11 dicembre

La promessa: riassunto della puntata del'11 dicembre

Donna Pia si apre a don Gregorio che le chiede di sapere chi sia il padre del nascituro ma non ottiene alcuna risposta. Cruz, dopo lo scontro tra Elisa e Lorenzo, si rifà ai dettami del bon ton.

Elisa ricorda a Cruz che è stata una amante di Alonso. Catalina incontra e conosce la baronessa che rivela a lei e Martina che è lì per l'eredità del barone.

Anticipazioni del 12 dicembre: Alonso rivela a Romulo le allusioni di Elisa

Alonso confida a Romulo le allusioni imbarazzanti di Elisa davanti a sua moglie, e Romulo lo consiglia sull'importanza di allontanarla rapidamente.

Nel nuovo episodio: Catalina affronta Jimena dopo gli avvertimenti a Manuel

Manuel respinge gli avvertimenti di Martina e Catalina riguardo alle menzogne di Jimena, ma la situazione si intensifica quando Catalina affronta direttamente Jimena. Nasce uno scontro aperto, mettendo a nudo la complessità delle relazioni dei protagonisti di questa sottotrama.

Nella prossima puntata: Solidarietà e Decisioni di Pia sul matrimonio

Catalina dimostra solidarietà e sostegno a Pia, che annuncia in forma privata alla servitù la sua decisione di celebrare il matrimonio senza banchetto nuziale e festa.