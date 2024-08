La Promessa anticipazioni 12 agosto: Manuel fa una proposta a Jimena, Romulo peggiora e deve fermarsi

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 12 agosto su Canale 5, in onda alle 15:50 circa. In questa puntata Manuel vuole un patrimonio di facciata. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 12 agosto: Curro fa un regalo a Martina

Margarita suggerisce a Manuel un matrimonio di facciata, che nel privato liberi i coniugi. Alonso scopre da Pia che Romulo è gravemente malato e lo obbliga a una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco. Curro, entusiasta, racconta a Jana del viaggio con Alonso. Mauro sostituisce Romulo e resta valletto personale di Manuel.

Valentin dice a Simona che il figlio ha perso la moglie in passato, poi aggiunge di essersi lasciato il peggio alle spalle e che ora ha una nuova relazione. Cruz insiste con Abel per il suo malore, il medico lo attribuisce alla pressione alta per una lite con suo figlio.

Manuel fa una proposta a Jimena

Curro offre a Martina un omaggio in argento ma senza esito. Valentin fa il filo a Maria che si diverte. Feliciano si apre con Salvador e i due fraternizzano. Pelayo rassicura Alonso e Lorenzo sull'ingresso dell'ospite inglese, ma il marchese teme ricadute in caso di un eventuale conflitto. Manuel accetta la proposta di Margarita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Valentin, il migliore amico di Antonio, arriva alla Promessa.