La promessa anticipazioni 11 novembre: Maria propone uno sciopero mentre Pelayo finge un malessere

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 11 novembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Romulo rimprovera Simona per colpa di Norberta. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto episodio precedente

Don Romulo e Manuel, sospettosi del comportamento di Abel, hanno indagato e sono venuti a sapere che il dottore non era presente a curare i feriti durante l'incendio scoppiato a Cordova. Martina ha deciso di scrivere a Leonor, mentre Jana ha offerto a Lope il suo aiuto per confessare i suoi sentimenti a Vera.

Anticipazioni de La Promessa: Manuel va a Cordoba per scoprire le bugie di Abel

Maria è sempre più esasperata dalle difficili condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i domestici della tenuta e decide di prendere l'iniziativa. Agitata e determinata, cerca di convincere i suoi colleghi a scioperare, sperando di spingerli a unirsi alla sua causa per ottenere dai marchesi finalmente il rispetto che meritano.

Nel frattempo, Catalina è preoccupata per Pelayo e si rivolge ad Abel per chiedergli di visitarlo. In realtà il suo fidanzato e promesso sposo ha simulato il malessere per evitare di trovarsi di fronte a Cavendish alle terme, ancora spaventato dalle minacce che l'inglese ha rivolto a lui e, indirettamente, alla stessa Catalina, in precedenza.

Abel ha mentito sul suo viaggio a Cordoba

Romulo, inoltre, rimprovera severamente Simona a causa di quanto accaduto con Norberta: la moglie di Antonino, il figlio della cameriera, quando è arrivata alla tenuta, e ha scoperto che Virtudes era ospite de La Promessa, ha fatto una scenata, accusando Simona di aver abbandonato i suoi figli. Nel frattempo Manuel decide di recarsi a Cordova per indagare di persona e fare chiarezza su Abel e sul misterioso viaggio che il dottore afferma di aver compiuto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Marchese continua a tenere in isolamento Curro perchè vuole trovare il colpevole della sparatoria.