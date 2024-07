La Promessa anticipazioni 11 luglio: Manuel respinge Jana, Jimena vuole confessare la verità

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 11 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina sui avvicina a Pelayo. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa dell'11 luglio:

Jana parla solo con Maria della scoperta del ventaglio di Cruz nella casa di Ramona e decide di andare da Manuel per convincerlo a fare qualcosa per capire il ruolo della marchesa nella scomparsa della donna. Tuttavia, la reazione di Manuel non è quella che lei si aspettava, l'uomo respinge l'idea che sua madre possa essere coinvolta nella sparizione di Ramona. Jana è convinta che la donna non se ne sia andata di sua spontanea volontà, mentre qualcun altro fa nuove ipotesi sulla scomparsa della donna.

Lorenzo si è annoiato di stare a La Promessa

La vicinanza tra Catalina e il Duca Pelayo Gómez de la Serna è sempre più evidente, tanto che la donna accetta la proposta del giovane di produrre marmellate su larga scala per esportarle in tutta la Penisola. I due parlano con il marchese per ottenere la sua approvazione, senza sapere che ciò avrà conseguenze indesiderate per il povero Lope, poiché la marchesa gli ordina di lasciare la cucina e di tornare a lavorare come valletto.

Lorenzo, annoiato dalla monotonia de La Promessa, annuncia ad Alonso la sua intenzione di andare al casinò di Cordoba. Ma il marchese si oppone, perché ha appena perso suo fratello. Jimena non sopporta più tutte le attenzioni rivolte al suo presunto bambino e così decide di mettere fine a questa farsa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel si rifiuta di denunciare sua madre per ritrovare Ramona.