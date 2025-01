La Promessa, anticipazioni 11 gennaio: Petra tradisce Pia, Cruz indaga su Blanca e Manuel

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 11 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz indaga su Manuel e Blanca. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Vera decide di chiudere la sua relazione con Lope, temendo che, se suo padre venisse a sapere del legame con un cuoco, potrebbe reagire in modo pericoloso. Nel frattempo, Abel confessa a Jana di aver trovato delle fotografie che la ritraggono sulla spiaggia, insinuando di poterle usare per scopi poco chiari.

Un nuovo cliente, Javier Bernal, si interessa al commercio delle marmellate, ma Don Lorenzo rimane diffidente nei suoi confronti. Cruz, furiosa, si scaglia contro Manuel e Don Alonso per aver difeso le capacità e l'impegno di Catalina. Successivamente, convoca Pia per interrogarla sulla presenza di suo figlio alla tenuta, come suggeriscono alcune voci. La nobildonna minaccia la cameriera di allontanarla e sospendere il supporto economico qualora scoprisse che il bambino è davvero lì.

Anticipazioni de La Promessa:

Cruz, determinata a mantenere il controllo assoluto della tenuta, concede a Pia solo due giorni per allontanare suo figlio Diego. Pia, devastata dall'ultimatum, sospetta che Don Ricardo abbia informato i marchesi. In preda alla rabbia, affronta l'uomo, ma il loro confronto incrina irrimediabilmente il rapporto già fragile. Nonostante le cure instancabili di Jana, suo figlio non mostra segni di miglioramento.

Pia, già sotto pressione per l'ultimatum di Cruz, è tormentata dal peggioramento delle condizioni di salute del il piccolo Diego, alimentando il suo senso di impotenza e disperazione. Sempre attenta a tutto ciò che riguarda la sua famiglia, Cruz cerca di scoprire se tra Manuel e Blanca ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Blanca, irritata dall'intromissione, convince il marchesino a chiarire la situazione con sua madre per evitare che pettegolezzi infondati danneggino la loro reputazione. Javier Bernal, che inizialmente sembrava interessato a investire nel commercio delle marmellate, cambia improvvisamente idea, deludendo Catalina e Pelayo.

Don Lorenzo, approfittando della situazione, torna a mettere pressione su Catalina, spingendola a cedere l'attività. Tuttavia, la ragazza si rifiuta categoricamente e il confronto con il conte si trasforma in uno scontro acceso. Inaspettatamente, Petra confessa a Pia di essere stata lei a informare Cruz della presenza di Diego alla tenuta. Questa rivelazione scatena ulteriore tensione tra il personale, minacciando la già precaria armonia tra i membri dello staff.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I Marchesi si scambiano parole affettuose date dagli aiuti reciprochi che si donano nella vita quotidiana.