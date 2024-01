La Promessa anticipazioni 11 Gennaio: Jana scopre che Pia è stata avvelenata, Catalina parte

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 11 gennaio gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di nercoledì 10 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 10 gennaio

Alonso cerca di dissuadere Elisa dal denunciare Cruz per tentato omicidio. Pia e Gregorio intanto discutono della possibilità di lasciare la tenuta per allevare il figlio in una casa propria. Salvador si confida con Romulo, Lope e Mauro su ciò che gli è accaduto in guerra.

Anticipazioni dell'11 gennaio: Catalina annuncia la sua partenza

Catalina fa il suo annuncio nella cucina: ha deciso di partire e lasciare la tenuta. La notizia colpisce profondamente gli altri presenti. La reazione è un mix di emozioni, tutti sono dispiaciuti per la partenza di Catalina

Nel nuovo episodio: La rabbia di Martina

Martina, a differenza degli altri, reagisce con rabbia nei confronti di Catalina, manifestando il suo dissenso e la sua delusione riguardo alla decisione della cugina.

Nella prossima puntata: Le condizioni di Pia preoccupano tutti

Pia continua a peggiorare, causando crescente preoccupazione tra gli altri presenti. Jana, determinata a comprendere la situazione, si dedica a ricerche in biblioteca per svelare il mistero dietro i sintomi di Pia.

Nell'appuntamento di giovedì: La scoperta di Jana

Le ricerche di Jana in biblioteca portano alla scoperta che i sintomi di Pia sono compatibili con quelli dell'avvelenamento da cicuta. Questa rivelazione aggiunge ulteriore mistero alla situazione già tesa.