La Promessa anticipazioni 11 dicembre: Jimena non si arrende, Curro e Jana fanno una sorpresa a Don Alonso

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 11 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Don Alonso e Cruz accettano di aiutare Jimena. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Jimena confida ad Abel di voler rivelare a Manuel la verità sulla gravidanza, ma solo dopo aver recuperato la sua fiducia. Tuttavia, Manuel è fermo nella decisione di chiudere il matrimonio. Intanto, Abel è turbato dal comportamento di Virtudes, mentre la tensione tra Cruz e Don Alonso cresce per l'accordo con Don Lorenzo nel business delle marmellate.

Cruz, determinata a mantenere il controllo, elabora una strategia per opporsi alla presenza del Capitano, mentre Maria è angosciata per la scomparsa dei soldi nascosti. Lorenzo De La Mata pretende più denaro, aggravando i conflitti con Cavendish. Ayala, intanto, pianifica di acquisire parte della tenuta coinvolgendo Margarita come pedina, deciso a vendicarsi di Cruz per la morte di Feliciano, suo figlio.

Curro e Jana in una scena de La Promessa

Anticipazioni de La Promessa: Jimena chiede aiuto ai suoceri per conquistare Manuel

Dopo aver spronato Don Alonso a confidarsi con lui riguardo al passato, Curro si rende conto che il marchese è visibilmente malinconico a causa di quei ricordi. Colpito dal peso delle sue parole, il ragazzo si sente in colpa e decide di condividere il suo turbamento con Jana. I due, uniti dalla volontà di riportare il buon umore al marchese, iniziano a pianificare qualcosa di speciale per sollevargli il morale.

Nel frattempo, Jimena realizza che i suoi sforzi per riconquistare Manuel sono stati vani. Ogni tentativo di riavvicinarsi a lui è stato respinto e la giovane donna inizia a sentirsi sopraffatta. Tuttavia, determinata a ottenere ciò che desidera, decide di giocare un'ultima carta: chiedere aiuto ai suoi suoceri, Don Alonso e Cruz.

La richiesta di Jimena lascia inizialmente i due marchesi perplessi. Entrambi si mostrano scettici e titubanti, non sapendo se fidarsi delle intenzioni della ragazza. Tuttavia, vedendo la sua determinazione e il suo desiderio di riportare stabilità nella famiglia, decidono infine di offrirle il loro supporto, anche se il loro sostegno sembra mirato solo a preservare il prestigio della famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro si sfoga con Martina dicendole che è cambiata, Martina non riesce a spiegargli la sua sofferenza.