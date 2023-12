La Promessa anticipazioni 11 dicembre: Elisa de Grazalema rivendica la sua parte di eredità

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 11 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 11 dicembre

La promessa: Anticipazioni dell' 11 dicembre: Il confronto tra Donna Pia e don Gregorio

Donna Pia si apre con don Gregorio, il quale desidera ardentemente conoscere l'identità del padre del nascituro. Tuttavia, la risposta tanto attesa sembra sfuggire, creando un'atmosfera carica di mistero.

Nel nuovo episodio: Il risveglio dei vecchi rancori tra Elisa, Lorenzo e Cruz

Dopo l'acceso confronto tra Elisa e Lorenzo, Cruz si impegna a seguire le regole del bon ton. Tuttavia, Elisa non esita a ricordare a Cruz il suo passato da amante di Alonso, riaccendendo vecchi rancori e creando tensioni nel quadro delle relazioni.

Nella prossima puntata: Catalina, la baronessa e l'eredità misteriosa

Catalina fa la conoscenza della misteriosa baronessa, la quale svela di essere presente per questioni legate all'eredità del defunto barone.

Questo incontro promette di rivelare nuovi sviluppi nella trama, aprendo la porta a segreti e intrighi che coinvolgono i legami dell'erede di una parte della fortuna del barone